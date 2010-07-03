Движение на юго-западе столицы ограничили до 25 апреля

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Движение транспорта ограничили на участке улицы Теплый Стан из-за прокладки инженерных сетей, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Перекрыты две полосы движения в районе пересечения улицы Теплый Стан с улицей Генерала Тюленева. Ограничения будут действовать вплоть до 25 апреля.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на 69-м километре МКАД в районе Волоколамского шоссе ограничили по 30 декабря 2019 года из-за строительства транспортной развязки.

Ограничение круглосуточно действует по одной полосе в каждом направлении. По той же причине действует ограничение по одной полосе в сторону Трикотажного проезда и на участке Проектируемого проезда №4025.