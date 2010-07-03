Авиапассажирам запретят носить "зловонную одежду"

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Проект правил пользования российскими аэропортами разработали в аэропорту Шереметьево. Документ предполагает введение ответственности за различные нарушения. Проект направили в Минтранс, но решения по нему пока нет, сообщает "Коммерсант".

Правила запрещают попрошайничество, пребывание в аэропорту в "зловонной одежде", перевозку детей в багажных тележках, передвижение на велосипедах, самокатах и роликах, использование выключенных эскалаторов и траволаторов, съезд по боковым частям и поручням эскалатора.

Переносить животных можно только в водонепроницаемых контейнерах (за исключением собак-поводырей), а использование шаров, воздушных змеев и квадрокоптеров запрещено. Конкретные меры ответственности за нарушения в документе не предложены. Эксперты полагают, что документ – во избежание избыточного регулирования – должен носить рекомендательный характер.

В Домодедове поддерживают разработку решения, законодательно определяющего механизмы противодействия незаконной предпринимательской деятельности на территории аэропорта. Но там добавили, что детали таких решений должны быть согласованы с авиационной отраслью.

В апреле 2018 года пассажирам московских аэропортов запретили сидеть на полу, лежать на креслах, бегать по эскалатору и переодеваться в туалетах. В залах воздушных гаваней нельзя передвигаться на гироскутерах, сигвеях, моноколесах, велосипедах, самокатах и роликовых коньках. Еще одно нарушение – прослушивание музыки без наушников. Штрафы для нарушителей будут составлять от 100 до 500 рублей для физических лиц, от 1 до 2 тысяч для должностных лиц и от 2 до 4 тысяч – для юридических.

По мнению председателя Союза пассажиров РФ Кирилла Янкова, эти правила усложняют путешествие. Он назвал разумными новые ограничения, касающиеся эскалатора, так как он является местом повышенной опасности. Однако остальные нормы эксперт счел неработающими.

По требованию прокуратуры эти правила отменили. Как уточнили в ведомстве, у регионального правительства не было прав принимать подобный нормативный акт.