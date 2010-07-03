Москвичей призвали к осторожности из-за непогоды

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Транспортный комплекс столицы призвал горожан быть осторожнее из-за непогоды в среду, 6 марта. Об этом сообщает информационный центр комплекса в микроблоге в Twitter.

"За окном 1 С, небольшой дождь. Днем похолодает до -6 С, ветер усилится. Будьте осторожны!", – говорится в сообщении.

В среду москвичей ожидает арктическое вторжение. 6 марта придут морозы, которые к 8 марта сменятся потеплением с дождями. Днем температура не поднимется выше -2 градусов, а ночью прогнозируется -10. Давление станет повышенным и достигнет 752 миллиметров ртутного столба.

В ЦОДД столичных водителей призвали заранее поздравлять женщин с 8 Марта из-за предпраздничного часа пик, который сместится в связи с сокращенным рабочим днем. Число автомобилей на дорогах увеличится, затруднения в основном придутся на участки около крупных торговых центров, цветочных рынков и других мест притяжения.