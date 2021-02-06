Пассажиропоток в столичном метро превысил шесть миллионов человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажиропоток в Московском метрополитене превысил шесть миллионов человек после отмены ряда ограничений, введенных из-за COVID-19. Об этом говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

"Вчера в метро он достиг 6,05 миллиона человек – самая большая цифра с начала октября 2020 года. Пассажиропоток метро восстановился на 73 процента в сравнении с аналогичным днем в прошлом году", – говорится в сообщении.

Пассажирам напомнили, что еще не все ограничения были сняты. В транспорте необходимо находиться в защитных максах и перчатках.

В Москве с 27 января были сняты ограничения на работу предприятий общепита в ночное время. Кроме того, предписание для работодателей о переводе 30% работников на удаленку теперь носит рекомендательный характер.

А с 22 января возобновили работу музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. Число зрителей в концертных залах, театрах и кинотеатрах увеличили с 25 до 50% от общей вместимости площадок. К привычному режиму работы возвратились колледжи, спортивные школы, учреждения дополнительного образования и детские досуговые учреждения. С 8 февраля возобновится очная учеба студентов в московских вузах.

