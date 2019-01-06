Проезд по трем улицам ограничат с 9 января из-за работ на инженерных сетях

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Проезд транспорта в Нижнем Кисельном переулке, на улицах Гурьянова и Садовническая ограничат с 9 января из-за работ по ремонту и прокладке инженерных сетей. Об этом сообщили в инфоцентре транспортного комплекса Москвы.

Ограничения на участке Нижнего Кисельного переулка в ЦАО будут действовать круглосуточно в период с 9 января по 1 апреля, уточнили сотрудники инфоцентра Агентству "Москва". В ходе ремонтных работ специалисты будут поэтапно занимать одну полосу дороги.

Движение на участке улицы Гурьянова в ЮВАО от дома № 73 до дома № 10, строение 1 ограничат в круглосуточном режиме с 9 января по 18 апреля. Там будут прокладывать новые инженерные сети.

Как уточнили в транспортном комплексе столицы, ограничения введут с 9 по 31 января и с 30 марта по 18 апреля частично по одной полосе. Кроме того, с 1 февраля по 29 марта для проезда закроют одну полосу с обустройством временных уширений.

Кроме того, одну полосу перекроют на участке Садовнической улицы от дома № 36 до дома № 42, строение 1 для реконструкции инженерных сетей. Ограничения будут действовать круглосуточно с 9 января по 15 апреля. Из-за работ на этом участке также нельзя будет парковаться.