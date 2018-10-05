Между Нижним и Великим Новгородом начнет курсировать новый поезд

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый поезд №41/42 между Нижним и Великим Новгородом через Москву начнет курсировать с 9 декабря. Об этом информирует Агентство "Москва"со ссылкой на пресс-службу РЖД.

Сообщается, что состав будет останавливаться в Москве, Твери и Владимире. Поезд будет курсировать ежедневно, отправляясь из Нижнего Новгорода в 16:25 и прибывая в Великий Новгород на следующий день в 6:24. На обратном пути из Великого Новгорода отправление будет в 21:20, а прибытие в Нижний Новгород – в 9:59 соответственно.

Поезд будет оснащен купейными, плацкартными и вагонами СВ, а также устройствами контроля электронных билетов. Сообщается, что продажа билетов на новый поезд уже открыта. Стоимость поездки в плацкартном вагоне будет начинаться от 1 тысячи 951 рублей, в купейном вагоне – от 3 тысяч 811 рублей, а в вагоне СВ – от 8 тысяч рублей. Покупку билетов можно осуществить за 90 суток до отправления поезда.

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