Более 30 бесплатных поездов доставят болельщиков ЧМ в Казань и Нижний Новгород

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 30 бесплатных поездов доставят болельщиков чемпионата мира в Казань и Нижний Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе АНО "Транспортная дирекция-2018".
По данным дирекции, передает Агентство "Москва", "34 бесплатных поезда перевезут болельщиков в Казань и Нижний Новгород и обратно к двум матчам 1/4 чемпионата мира по футболу". На эти маршруты, уточнили в пресс-службе, поставят шесть "Ласточек", четыре двухэтажных и 24 одноэтажных поезда. Им предстоит доставить на игры турнира около 20 тысяч болельщиков.
В субботу, 6 июля, в Нижнем Новгороде пройдет первый матч 1/4 финала между сборными Уругвая и Франции. В этот день из Москвы и Казани в город прибудут семь поездов: три "Ласточки" и четыре одноэтажных состава. Вместе они перевезут свыше восьми тысяч футбольных фанатов.
В этот же день в Казани встретятся сборные Бразилии и Бельгии. На девяти поездах из Москвы и Самары в столицу Татарстана приедут более пяти тысяч болельщиков. Когда матч завершится, в Москву и Нижний Новгород отправятся 11 бесплатных поездов.
Как отметили в Транспортной дирекции, места в этих бесплатных поездах уже забронировали болельщики из 98 стран мира.
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