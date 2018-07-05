Тестирование "говорящих" светофоров в Москве продлится до конца лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ЦОДД будут тестировать "говорящие" светофоры для слабовидящих горожан до конца лета, сообщает Агентство "Москва".

По данным ведомства, сегодня в Москве действуют два таких светофора – на Пушкинской площади и на Берниковской набережной.

Громкоговоритель предупреждает пешеходов о том, что загорелся красный, во время зеленого сигнала сообщает, что переход разрешен, а также оповещает о количестве оставшихся до конца зеленого сигнала секунд.

Ранее сообщалось, что на столичных перекрестках будут широко применять систему "умных" датчиков, которые облегчат движение автомобилей и повысят безопасность пешеходов.

Новая система позволяет оптимизировать работу светофоров. Сигнал теперь переключается только тогда, когда это действительно необходимо. Это значительно облегчает жизнь автомобилистам. А для пешеходов предусмотрена специальная кнопка, нажав которую они могут приостановить транспортный поток и перейти дорогу.