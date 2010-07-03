Более 700 пассажиров метро угостились чаем во время закрытия станций красной ветки

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Московский метрополитен во время закрытия юго-западного участка Сокольнической линии угощал пассажиров горячим чаем, передает Агентство "Москва".

Согревающий напиток раздавали у станции метро "Тропарево", которая временно стала конечной на юге этой линии. За день столичная подземка угостила более 700 пассажиров, раздав почти 150 литров чая.

3 мая были закрыты две станции метро "Румянцево" и "Саларьево". Пауза в их работе вызвана техническими мероприятиями по присоединению новых станций к действующей сети метрополитена.

Поезда курсировали только между станциями "Бульвар Рокоссовского" и "Тропарево". К обычному режиму работы красная ветка метро вернется в субботу, 4 мая, в 05:30 утра.

Сокольническую линию продлят на четыре станции: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Их открытие улучшит транспортную ситуацию и позволит местным жителям экономить на поездках до часа в день. Общая протяженность участка составит 12 километров.