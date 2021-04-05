В Москве изменилась стоимость эвакуации автомобилей-нарушителей

Москва 24/Евгения Смолянская

С 5 апреля в Москве вступили в силу новые тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. Об этом ТАСС сообщил руководитель ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Александр Гривняк.

"С 5 апреля проиндексирована стоимость перемещения и хранения автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения. Хочется отметить, что эвакуация коснется только нарушителей, а не обычных водителей", – сказал Гривняк.

Он отметил, что в новых тарифах учтена инфляция, а также реальные затраты города на перемещение транспортных средств.

"Стоимость перемещения по-прежнему будет ниже фактической суммы, которая тратится на перемещение и хранение автомобилей", – подчеркнул руководитель ГКУ.



Гривняк напомнил, что для нарушителей предусмотрены льготы. При оплате перемещения и хранения до получения автомобиля применяется скидка 25%. Порядка 85% водителей пользуются этой льготой.

"Таким образом, для владельцев автомобилей категории "B" мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил, а это самое распространенное количество транспортных средств, которое перемещается в городе, стоимость перемещения на специализированную стоянку со скидкой составит 4 837,5 рубля вместо 9 130 рублей фактических затрат на перемещение, которые несет город", – заключил Гривняк.

Ранее сообщалось о повышении в Москве стоимости платной парковки. Цены за стоянку повысили на тех участках, где самая большая загрузка.