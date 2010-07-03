Москвич попросил расширить метро для толстяков

Москвич требует расширить метро ради больших людей

Житель столицы Максим Давыденко пожаловался на узкие металлодетекторы, эскалаторы и двери поездов в столичном метро. Он написал письмо Сергею Собянину, попросив нанять "толкальщиков", чтобы те запихивали тучных пассажиров в вагоны, сообщает телеканал Москва 24.

С тем, что горожане с избыточным весом испытывают трудности, согласен и председатель общества толстяков Сергей Назаров. Его вес 213 килограммов. В последние годы мужчина стал реже спускаться в метро. И дело не в косых взглядах пассажиров.

Пройти через рамки металлодетектора Сергей может только боком. Чтобы преодолеть турникет, он идет к устройству для людей с багажом. Шагать по лестнице ему тоже непросто, поэтому мужчина предпочитает новые станции метро и МЦК. Там он использует лифт.

Габаритных людей в Москве не так много. Большинство предпочитают никуда не ходить. По словам Сергея, в этом причина всех проблем.