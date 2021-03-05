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Транспорт

15:34

Женщинам предоставят скидку при проезде на Московской канатной дороге

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Московская канатная дорога предоставит посетительницам скидку на проезд в Международный женский день.

"Всем женщинам дарим скидку 25% на воздушную прогулку над Москвой-рекой. Скидка действует и на кабину премиум-класса", – заявили в пресс-службе дороги.

Помимо этого, женщинам дадут аналогичную скидку на ски-пассы. Наконец, 20-процентную льготу на все меню дадут в кафе на верхней станции канатной дороги "Воробьевы горы".

Ранее заместитель гендиректора ГУП "Мосгортранс" Юлия Темникова объявила о проведении в Москве необычной акции. На один день остановка "Улица 8 Марта" будет переименована в "8 Марта".

Москвичам приходится стоять в огромных очередях, чтобы купить цветы к 8 Марта

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