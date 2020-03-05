В выходные по МЦД-1 будут ходить дополнительные поезда

Фото: Москва 24//Антон Великжанин

В выходные дни по МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" начнут ходить 33 дополнительных поезда. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, с 7 марта на маршруте Одинцово – Лобня первый из дополнительных поездов отправится в 05:41, а последний – в 00:11, в обратном направлении – в 05:33 и в 23:03 соответственно.

С 15 марта начнут курсировать еще два дополнительных поезда № 7244 Одинцово – Лобня с отправлением в 10:11 и № 7231 Лобня – Одинцово с отправлением в 08:33.

Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с расписанием на вокзалах и остановочных пунктах, а также на сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что дополнительные "Ласточки" пустят между Москвой и Санкт-Петербургом. Такое решение было принято из-за повышенного спроса на эти направления.