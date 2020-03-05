В Москве отменяют авиарейсы – портал

Фото: Москва 24/Александр Дворецкий

В трех столичных аэропортах сообщили о задержках и отменах рейсов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Известно, что изменения затронули около 20 вылетов.

Так, во Внуково задержано 7 рейсов и 4 – отменено. В аэропорту Домодедово сообщили о переносе времени вылета 5 самолетов.

При этом в воздушной гавани Шереметьево задержано 3 лайнера.

Накануне в столичных аэропортах уже происходили задержки рейсов. Причины перемен не уточнялись.

3 марта в расписании вылетов также произошли изменения. Всего оказалось задержано и отменено свыше 20 рейсов.