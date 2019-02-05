График поездов Курского и Рижского направлений МЖД изменится на два дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажиров электричек Курского и Рижского направлений МЖД предупредили об изменениях графика 12 и 13 февраля. Это связано с запланированными работами на станции Тушино, сообщает пресс-служба АО "Центральная ППК".

Отмечается, что работы будут проводиться в дневное время. Из-за этого десять электропоездов будут отменены.

В компании извинились перед пассажирами и попросили учитывать изменения при планировании маршрутов поездок. Узнать актуальное расписание движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, либо в приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее сообщалось, что с 4 по 15 февраля расписание электричек изменилось на Савеловском направлении. Корректировки в расписании вызваны ремонтом контактной сети на участке Катуар – Икша.