В Москве задержаны и отменены десятки авиарейсов

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Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

В аэропорту Внуково задержали 10 рейсов. В Домодедове 7 рейсов задержано и 15 отменено, в Шереметьеве задержано 11 авиарейсов.

Ранее синоптики предупредили москвичей, что в ночь с 5 на 6 января в столице ожидается туман. Также в Москве в последнее время и на этих на выходных сохраняется снегопад.