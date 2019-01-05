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13:07

Метро и МЦК изменят режим работы в Рождество

транспорт метро праздники

13:07

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Горожане, которые в ночь перед Рождеством отправятся в храмы и церкви, смогут уехать домой на поездах метро и Московского центрального кольца. Составы подземки и МЦК будут ходить до 02:00, сообщает столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что наземный транспорт будет работать дольше всего. Вплоть до 03:00 7 января пассажиры смогут воспользоваться 165 маршрутами. А вот пригородные электрички, как и метро с МЦК, будут работать до 02:00.

"Большинство горожан и туристов полностью праздничную службу обычно не стоит, поэтому городской транспорт работает до двух-трех часов ночи", – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он добавил, что во время праздников усилена безопасность, и попросил москвичей с пониманием относиться к этим мерам.

Ранее стало известно, что в Рождество МЧС возьмет на контроль более 400 храмов столицы. На всех задействованных в богослужении объектах запланировано несение службы противопожарных нарядов.

транспорт метро праздники

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