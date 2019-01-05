Движение в Волоколамском тоннеле перекроют по ночам из-за капремонта

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Рабочие займутся капитальным ремонтом Волоколамского тоннеля. В связи с этим участок объекта будут перекрывать по ночам с 6 января по 30 сентября, сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Отмечается, в в обозначенные месяцы для автомобилей закроют участок от дома 71 по Ленинградскому проспекту до дома 15 по Волоколамскому шоссе. Проехать о нему нельзя будет с 01:30 до 05:30.

По той же причине с 6 января до 30 сентября на этом участке ограничат движение по одной полосе в каждом направлении.

Ранее стало известно, что движение на участке Ленинградского шоссе ограничили до 15 апреля. Это связано с реконструкцией инженерных сетей.