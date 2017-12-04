Задай вопрос заместителю мэра по вопросам транспорта Максиму Ликсутову

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Телеканал "Москва 24" продолжает серию интерактивных интервью с заместителем мэра Москвы Максимом Ликсутовым в рамках проекта "10 вопросов по транспорту".
Зачем Москве новое наземное метро? Как не попасть в новогодние пробки? Как будет работать общественный транспорт в праздники? Как сэкономить время на перемещении по столице? Успейте отправить свой вопрос через форму на нашем сайте.
Лучший вопрос вы, как всегда, сможете задать лично на видео – не забудьте оставить контакты для обратной связи. Ответы на самые актуальные вопросы смотрите на телеканале "Москва 24" 11 декабря в 17:00. В прямом эфире.
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