Проезд на автобусе в Домодедово можно оплатить кредиткой или смартфоном

4 декабря, 15:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Подмосковье начало эксперимент по внедрению на автобусных маршрутах системы оплаты с помощью бесконтактных банковских карт и смартфонов. Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Пилот проводится на маршруте из Домодедово в Москву.
"Запуск проекта по оплате проезда банковской картой открывает новые возможности для пассажиров, дает им право выбора: оплатить наличными, транспортной картой "Стрелка" или банковской картой. Это делает поездку более удобной", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.
Запущенная технология позволяет пассажирам оплачивать проезд бесконтактными картами MasterCard, Visa, "Мир", а также при помощи технологий ApplePay и AndroidPaу. Пока услуга доступна на маршруте №308 "Мострансавто", который связывает Москву с международным аэропортом Домодедово.
"Теперь жителям и гостям региона очень удобно использовать общественный транспорт, не нужно думать о том, как оплатить проезд, достаточно иметь банковскую карту. При положительном результате подобная система будет внедрена и в других филиалах предприятия", – пояснил генеральный директор "Мострансавто" Владислав Мурашов.
Читайте также
А единую транспортную карту Подмосковья можно будет заблокировать в течение одного дня. Теперь оператор системы может начать блокировку по запросу пользователя или требованию проверяющего органа. Раньше этот процесс занимал гораздо больше времени.
На сегодняшний день в метрополитене Москвы продали уже более 21 тысячи брелоков, браслетов и колец с функцией транспортных карт "Стрелка" и "Тройка". Наибольшую популярность получили брелоки: в 2017 году их продали свыше 19 тысяч.
Добавим, что в Москве увеличилось количество точек продаж браслетов с чипом транспортной карты "Тройка". Сувениры появились на витринах еще 10 информационных киосков "Живое общение", ранее они продавались всего в трех местах. Для мужских и женских браслетов в новой партии появились дополнительные цвета.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: