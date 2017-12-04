Проезд на автобусе в Домодедово можно оплатить кредиткой или смартфоном

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Подмосковье начало эксперимент по внедрению на автобусных маршрутах системы оплаты с помощью бесконтактных банковских карт и смартфонов. Об этом порталу Москва 24 рассказали в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Пилот проводится на маршруте из Домодедово в Москву.

"Запуск проекта по оплате проезда банковской картой открывает новые возможности для пассажиров, дает им право выбора: оплатить наличными, транспортной картой "Стрелка" или банковской картой. Это делает поездку более удобной", – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков.

Стоимость проезда по банковской карте будет равна разовому проезду по "Стрелке", а именно – 67 рублей 65 копеек вместо 82 рублей при оплате наличными.



Запущенная технология позволяет пассажирам оплачивать проезд бесконтактными картами MasterCard, Visa, "Мир", а также при помощи технологий ApplePay и AndroidPaу. Пока услуга доступна на маршруте №308 "Мострансавто", который связывает Москву с международным аэропортом Домодедово.



"Теперь жителям и гостям региона очень удобно использовать общественный транспорт, не нужно думать о том, как оплатить проезд, достаточно иметь банковскую карту. При положительном результате подобная система будет внедрена и в других филиалах предприятия", – пояснил генеральный директор "Мострансавто" Владислав Мурашов.



А единую транспортную карту Подмосковья можно будет заблокировать в течение одного дня. Теперь оператор системы может начать блокировку по запросу пользователя или требованию проверяющего органа. Раньше этот процесс занимал гораздо больше времени.



На сегодняшний день в метрополитене Москвы продали уже более 21 тысячи брелоков, браслетов и колец с функцией транспортных карт "Стрелка" и "Тройка". Наибольшую популярность получили брелоки: в 2017 году их продали свыше 19 тысяч.



Добавим, что в Москве увеличилось количество точек продаж браслетов с чипом транспортной карты "Тройка". Сувениры появились на витринах еще 10 информационных киосков "Живое общение", ранее они продавались всего в трех местах. Для мужских и женских браслетов в новой партии появились дополнительные цвета.