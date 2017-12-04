Монтаж конструкций тоннеля на дорогу Солнцево – Бутово – Видное завершен

4 декабря, 13:23
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Основные конструкции левоповоротного тоннеля от ТПУ "Саларьево" на магистраль Солнцево – Бутово – Видное в сторону Калужского шоссе готовы, рассказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.
Тоннель позволит выезжать с дороги от ТПУ на магистраль, его длина составит 563 метра. Сейчас началась подготовка к укладке асфальтобетона, сообщает Стройкомплекс Москвы. По словам Бочкарева, благодаря дороге Солнцево – Бутово – Видное станет возможно непрерывное движение транспорта от Киевского до Калужского шоссе параллельно МКАД. Она обеспечит связь между двумя районами столицы и подмосковным городом Видное. Выезжать на МКАД при этом не будет необходимости, отметил руководитель ведомства.
Всего на магистрали должны построить более 4 километров дорог основного хода, 7,32 километра боковых проездов, 2,3 километра дороги к ТПУ "Саларьево", 3 подземных пешеходных перехода, 3 тоннеля, 9 путепроводов. Согласно планам, в 2018–2020 годах в Москве появится более 200 километров дорог и 120 объектов улично-дорожной сети в рамках адресной инвестиционной программы.
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