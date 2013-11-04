В центре Москвы задерживается движение троллейбусов. Приостановка движения маршрутов №№ 28 и 31 произошла из-за обрыва контактной сети.

Инцидент случился по адресу Комсомольский проспект, дом 41, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта. На месте происшествия работает аварийная бригада.

Из-за обрыва сети задерживается движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту - временно не работают маршруты №№ 28 и 31.

По их маршрутам следования временно пустили дополнительные автобусы.

По состоянию на 11.20 движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту восстановлено.