В столичных аэропортах фиксируют задержки и отмены рейсов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столичных аэропортах задержано и отменено более 40 рейсов. Об этом стало известно из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

В столичном Внуково перенесли 7 вылетов и отменили 4. Аэропорт Домодедово сообщил о задержке 12 рейсов, еще 17 самолетов не взлетят совсем.

В воздушной гавани Шереметьево задержан один вылет.

Причины изменений остаются неизвестными.

Вчера в трех столичных аэропортах было задержано и отменено свыше 50 самолетов. О том, что послужило поводом для изменений, не сообщалось.