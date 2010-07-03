Минтранс не планирует запрещать проносить зажигалки в самолет

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Минтранс России не планирует запрещать проносить зажигалки на борт самолета из-за инцидента, который произошел в конце марта на борту самолета авиакомпании Red Wings, где пассажир воспользовался зажигалкой. Об этом сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"Верим, что наши пассажиры достаточно дисциплинированы, подобных случаев повторяться не будет, и специальных запретов по этому поводу, которые никому не удобны и создают неудобства, мы не будем иметь необходимости вводить", – цитирует министра транспорта ТАСС.

26 марта обивка сиденья самолета, выполнявшего рейс Екатеринбург – Анталья, начала тлеть при наборе высоты. Бортпроводники ликвидировали возгорание огнетушителем, командир экипажа принял решение продолжить полет.

После случившегося Red Wings начала внутреннее расследование. Было установлено, что причиной инцидента стало включение зажигалки пассажиром. После инцидента авиакомпания решила обратиться в Росавиацию с предложением запретить провоз зажигалок в салоне самолетов.