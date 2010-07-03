Бесплатный проезд организуют на двух участках МЖД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
АО "Центральная ППК" (ЦППК) обеспечит бесплатный проезд пассажиров между рядом станций на Казанском и Курском направлениях Московской железной дороги (МЖД) из-за временного закрытия участка Таганско-Краснопресненской линии метро. Проехать бесплатно можно будет от станции "Люберцы-1" и от станции "Текстильщики" до центра и обратно. Об этом сообщил директор по продажам АО "Центральная ППК" Сергей Русов.
"На всем участке до Курского вокзала и до Каланчевской пассажирам будут оформляться бесплатные билеты. Мы организовали дополнительные каналы продаж, дополнительный выход сотрудников, кассиров-контролеров, сотрудников охраны", – приводит слова Русова Агентство "Москва".
По его словам, более 50 дополнительных каналов продаж будет открыто в часы пик, что позволит пассажирам без очередей оформлять билеты.
Станции "Волгоградский проспект", "Текстильщики", "Кузьминки", "Рязанский проспект", "Выхино", "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" не будут работать с 6 по 10 апреля. Поезда будут курсировать только между станциями "Планерная" и "Пролетарская" с увеличенными интервалами от 2 до 2,5 минуты. Изменения связаны со строительством Некрасовской линии метро.
Первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов сообщил, что в этот период пассажиров будут угощать чаем у станции "Пролетарская".
На время закрытия участка фиолетовой ветки ограничат доступ к платным парковкам. Горожан просят планировать маршрут заранее.
С 6 по 10 апреля будут закрыты 8 станций фиолетовой ветки
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