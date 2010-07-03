Время закрытия трех аэропортов перенесено из-за подготовки к Параду Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Время закрытия трех столичных аэропортов в апреле переносится на три часа. Это связано с репетицией воздушной части Парада Победы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на "Государственную корпорацию по организации воздушного движения в РФ".

"В аэропорту Внуково 8, 10, 12, 15, 17, 19 и 22 апреля временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в связи с репетициями воздушной части Парада Победы будут вводиться с 10:40 до 11:05 (по московскому времени), а не с 7:40 до 8:05, как сообщалось ранее. Воздушное пространство в районе аэропортов Домодедово и Жуковский будет закрываться с 10:45 до 11:10, а не с 7:45 до 8:10, соответственно", – сообщила пресс-служба.

Вводимые ограничения будут минимальными (не более 25 минут), число затронутых ими рейсов гражданской авиации – незначительным.

Ранее стало известно, что самолет-разведчик А-100 "Премьер" примет участие в параде Победы в Москве. Пока неизвестно, произойдет это в 2019 году или дебют отложат на следующий.