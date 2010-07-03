Время закрытия трех аэропортов перенесено из-за подготовки к Параду Победы

Время закрытия трех столичных аэропортов в апреле переносится на три часа. Это связано с репетицией воздушной части Парада Победы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на "Государственную корпорацию по организации воздушного движения в РФ".
"В аэропорту Внуково 8, 10, 12, 15, 17, 19 и 22 апреля временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в связи с репетициями воздушной части Парада Победы будут вводиться с 10:40 до 11:05 (по московскому времени), а не с 7:40 до 8:05, как сообщалось ранее. Воздушное пространство в районе аэропортов Домодедово и Жуковский будет закрываться с 10:45 до 11:10, а не с 7:45 до 8:10, соответственно", – сообщила пресс-служба.
Вводимые ограничения будут минимальными (не более 25 минут), число затронутых ими рейсов гражданской авиации – незначительным.
Ранее стало известно, что самолет-разведчик А-100 "Премьер" примет участие в параде Победы в Москве. Пока неизвестно, произойдет это в 2019 году или дебют отложат на следующий.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.