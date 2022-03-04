Аэропорт Волгограда сообщил о работе в штатном режиме

Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Росавиация сняла ограничения на работу аэропорта Волгограда, сообщает ТАСС. Авиаузел с 2 марта работает в обычном режиме.

"Информирую вас о штатном функционировании аэродрома Волгоград", – говорится в сообщении.

Ранее аэропорт второй раз за неделю эвакуировали из-за минирования. Угроза вновь оказалась ложной. Аэропорт уже работает в штатном режиме.

В феврале на почту Роспотребнадзора поступило анонимное сообщение об угрозе взрывов в столичных аэропортах Домодедово и Шереметьево.