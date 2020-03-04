Движение поездов на Павелецком направлении МЖД введено в график

Фото: Агентство "Москва"

Железнодорожники ввели в график движение поездов в Павелецком направлении. Об этом говорится на официальном сайте Московской железной дороги (МЖД)

"В настоящее время электрички отправляются в рейсы и следуют по маршруту по расписанию", – говорится в сообщении.

Ранее аэроэкспрессы в Домодедово и электрички Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД) следовали с увеличенными интервалами. Отмечалось, что на станции Москва-Павелецкая был остановлен поезд по технической причине.

Утром в среду несколько электричек задерживались на Савеловском направлении МЖД. Грузовой автомобиль заглох на железнодорожном переезде в районе станции Лобня. Машина перегородила проезд в сторону области.

