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12:28

На станции Окружная МЦД-1 сделают подземный вестибюль

транспорт город

Фото: stroi.mos.ru

На станции Окружная при реализации второго этапа проекта МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" сделают подземный вестибюль. В будущем его интегрируют с одноименной станцией МЦК, заявили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Как уточнили в Дептрансе Москвы, станция Окружная считается важным транспортно-пересадочным узлом. Продолжается работа совместно с РЖД, направленная на развитие инфраструктуры. Стартовали работы по строительству подземного вестибюля с северной стороны.

С реализацией данного проекта москвичи и гости столицы будут с комфортом пересаживаться с одного вида транспорта на другой.

Прогнозируемый пассажиропоток Окружной МЦД-1 увеличится до 35 тысяч человек в сутки к 2030 году. Помимо того, продолжается интеграция Окружной с одноименной станцией Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.

Напомним, что запуск МЦД-1 состоялся осенью 2019 года.

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