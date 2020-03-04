Два самолета из Томска в Москву задерживаются из-за непогоды

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Вылет двух рейсов из Томска в Москву задерживается по причине неблагоприятных погодных условий. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу томской транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, задержаны рейсы "Уральских авиалиний" и "Аэрофлота".

"На них (рейсах. – Прим. ред.) зарегистрировались 99 и 69 пассажиров соответственно. Всем предоставлены прохладительные напитки, мы проверяем соблюдение прав пассажиров", – рассказали в пресс-службе.

Известно, что рейс У6 12 "Уральских авиалиний" должен был взлететь из аэропорта отправления в 07:15 (3:15 по московскому времени). Из-за задержки самолет вылетел в 10:00 (7:00 по московскому времени).

При этом рейс SU 1531 "Аэрофлота" вместо 07:50 (3:50 по московскому времени) отправится из Томска в 11:00 (8:00 по московскому времени).

Ранее вылеты двух пассажирских самолетов из Москвы в Новокузнецк были задержаны из-за сильного тумана. Рейсы перенесли более чем на 5 часов.