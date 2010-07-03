Расписание аэроэкспрессов между Киевским вокзалом и Внуково изменится в марте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева
График движения поездов "Аэроэкспресс" между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково изменится в ночь с 4 на 5 и с 18 на 19 марта. Это связано с плановыми работами на железной дороге, сообщает пресс-служба компании.
В указанное время поменяется время отправления поездов с Киевского вокзала и из аэропорта Внуково. Аэроэкспрессы отправлением с 0:00 проследуют от Киевского вокзала в 0:10 и прибудут в 0:43. Аэроэкспрессы из Внукова до Киевского вокзала будут отправляться в 0:00 и приезжать в 0:35.
Актуальную информацию о графике движения поездов можно узнать на сайте "Аэроэкспресс", в мобильном приложении в разделе "Расписание", по телефону горячей линии 8-800-700-33-77 и у сотрудников компании в терминалах.
На длинных выходных изменится график движения электричек. 7 марта пригородные поезда на Белорусском, Горьковском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском направлениях Московской железной дороги будут следовать по расписанию пятницы, 8 и 9 марта – по графику субботы, 10 марта – по расписанию воскресенья.
Иначе будут ходить и электрички Ленинградского направления Октябрьской железной дороги. 8 марта на участке Москва – Тверь они станут курсировать по расписанию выходного дня. Поезда на участках Тверь – Бологое и Бологое – Угловка начнут ездить по расписанию пятницы.
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