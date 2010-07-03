Новые вагоны метро "Москва-2019" прошли испытания по безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вагоны метро "Москва-2019" успешно прошли испытания и получили сертификат соответствия требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Трансмашхолдинга.

"Сертификационные испытания начались на заводе в январе текущего года", – цитирует сообщение компании Агентство "Москва". Как рассказали в пресс-службе, специалисты проверили прочность изоляции кабелей, заземление, работу информационных табло внутри вагонов, а также систему оповещения о пожаре. Вслед за этим провели ходовые и тормозные испытания на открытых и закрытых участках метро.

Специалисты отдельно проверили, как работает радиостанция для связи машиниста с диспетчером. Кроме того, в салонах вагонов, дизайн которых изменился, вновь прошли эргономические и санитарно-гигиенические испытания.

В вагонах "Москва-2019" увеличили наддверные табло, салоны получили новую облицовку, конфигурацию поручней и напольное покрытие, а радиосвязь с диспетчерским центром была оптимизирована. Одним из основных технических новшеств стало электродинамическое торможение состава до полной остановки. Это позволяет сбрасывать скорость более плавно и тихо – без тормозных колодок. До конца года столичной подземке передадут 360 вагонов новой серии.

Ранее сообщалось, что столичные власти приступили к разработке технического задания на новый поезд. Поставки поездов поколения "2020" должны начаться в следующем году, сообщил глава городского департамента транспорта Максим Ликсутов. По его словам, в новых составах увеличат число зарядок, а в салоне будут использовать более современные материалы.