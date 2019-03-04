Движение по Маяковскому тоннелю открыли в столице

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Движение транспорта в Маяковском тоннеле под Триумфальной площадью открыли.

"Движение по Маяковскому тоннелю открыто в обе стороны", – говорится в микроблоге в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Ранее сообщалось, что тоннель закроют в обе стороны в ночь на понедельник, 4 марта, из-за укладки асфальта.

Капитальный ремонт шестиполосного Маяковского тоннеля, начатый в январе 2019 года, завершится в апреле.