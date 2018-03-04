Более 30 рейсов задерживаются в аэропортах Москвы из-за снегопада

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Более 30 рейсов задерживаются в столичных аэропортах из-за обрушившегося на Москву снегопада. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание".

По данным на 9:23 по московскому времени, в Шереметьево задерживаются 25 рейсов. В аэропорту Внуково задержаны три рейса, еще два отменены, в Домодедово восемь рейсов задержаны, 15 отменены.

В среднем рейсы задерживаются на полчаса. Данных по аэропорту Жуковский нет.

Мощный снегопад обрушился 4 марта на столичный регион. Ожидается около трети месячной нормы осадков – 8–11 миллиметров. Этот снегопад может стать самым мощным за последние 68 лет для этого дня.