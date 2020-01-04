Несколько улиц в центре Москвы перекроют для проведения рождественских служб

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в центре столицы для проведения рождественских служб, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, с 18:00 до 20:00 6 января автомобилисты не смогут проехать по Соймоновскому проезду и улице Волхонке от Бульварного кольца до улицы Ленина. Дороги в это время будут открыты только для городского транспорта. А с 20:00 6 января до 04:00 7 января здесь полностью перекроют движение.

С 06:00 6 января до 21:00 7 января, а также с 06:00 18 января до 22:00 19 января автомобилисты не смогут проехать по Елоховскому проезду.

Водителей просят заранее планировать маршрут. Подробнее обо всех ограничениях можно узнать на едином транспортном портале и на сайте ЦОДД.

Накануне сообщалось, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет литургию в рождественский сочельник в храме Христа Спасителя. Литургия начнется 6 января в 9:30.

В праздники несколько улиц в центре столицы стали пешеходными. До 22:00 6 января на автомобиле нельзя будет проехать по Тверской улице – от Тверского бульвара до улицы Моховой, по Моховой улице – от улицы Воздвиженки до улицы Тверской, по Охотному ряду – от улицы Моховой до Театрального проезда, а также по Театральному проезду – от улицы Охотный Ряд до улицы Петровки.