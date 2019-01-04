Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Еще шесть поездов "Москва" начали курсировать в столичном метро. Таким образом, в московской подземке в начале года ездят 102 состава нового поколения. Об этом сообщил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
"На Таганско-Краснопресненской линии следуют 48 поездов “Москва”, на Калужско-Рижской – 21, на Филевской – 27 (инновационные составы на этой ветке полностью заменили поезда серии “Русич”). Парк Филевской линии удалось обновить всего за полгода – первые поезда “Москва” начали курсировать здесь с июля. Еще два состава находятся в резерве – их используют для обучения машинистов", – сказал он.
Также еще четыре поезда находятся в депо "Солнцево", отмечает портал мэра и правительства Москвы. Обновление подвижного состава московского метрополитена продолжится в 2019 году.
Ранее сообщалось, что в этом году в метро появятся поезда "Москва-2019" с новыми экранами и мягкими креслами. Новый метропоезд будет отличаться от предшественников и визуально, и технологически.
Изменится мягкость кресел и ткань обивки, а над дверьми появятся увеличенные табло с QHD-экранами разрешением 2К, где будет размещаться необходимая маршрутная информация. Кроме того, изменится пластик на стеновых панелях. Обивка сидений станет максимально гигиеничной, легко поддающейся чистке.
Помимо прочего, в новых поездах будет система плавного электродинамического торможения, а для удобства работы машинистов оснастят цифровой беспроводной гарнитурой.
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