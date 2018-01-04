"Сапсаны" Санкт-Петербург – Нижний Новгород будут останавливаться в Москве

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"Спасаны" начнут курсировать между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом с остановкой в Москве с 1 марта 2018 года, сообщили в пресс-службе ОАО "РЖД".

"Для обеспечения повышенного спроса на поездки между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом ОАО "РЖД" возобновляет курсирование высокоскоростного поезда "Сапсан" с 1 марта 2018 года", – говорится в сообщении.

Состав будет ходить ежедневно. Из Санкт-Петербурга отправление назначено на 17:00, а прибытие в пункт назначения – в 00:59. В Москве поезд остановится на Курском вокзале в 20:54. Время в пути составит 7 часов 59 минут. В обратный путь поезд будет отправляться в 5:09, с прибытием в 13:20. Сесть на него в столице можно в 9:03.

Билеты на поезда уже можно купить в кассах. В период до 28 февраля 2018 года состав курсирует только между столицей и Санкт-Петербургом.