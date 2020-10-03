Более 60 тыс. человек ежедневно пользовались МЦД во время закрытия участка синей линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Более 60 тысяч пассажиров ежедневно пользовались Московскими центральными диаметрами (МЦД), пока был закрыт участок Арбатско-Покровской линии метро, сообщает пресс-служба Дептранса в Telegram.

Уточняется, что пассажиропоток на обеих линиях диаметров вырос на 14%. Больше всего людей прибавилось на станциях Волоколамская (более 90%), Фили (более 50%), Беговая (почти 40%), Рабочий поселок (почти 35%) и Пенягино (почти 30%).

Участок синей линии метро был закрыт из-за работ по строительству Большой кольцевой линии (БКЛ). Сейчас все станции синей ветки подземки работают в штатном режиме после досрочного открытия 3 октября.

За шесть дней закрытия участка синей линии метро автобусы КМ перевезли более миллиона пассажиров. Всего на маршруте курсировали 132 автобуса. В часы пик их интервалы составляли около одной минуты, а в течение дня – в районе двух минут.