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03 октября, 20:28

Трамваи не будут ходить между "Пролетарской" и "Дубровкой" два дня

транспорт город

03 октября, 20:28

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение трамваев приостановят между станциями метро "Пролетарская", "Дубровка" и по Лефортовскому мосту. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосгортранс".

Ограничения будут действовать с 5 по 6 октября. Это связано с ремонтными работами на улице Шарикоподшипниковской и на Лефортовском мосту.

Вместо трамваев назначен автобус № 43 – от станции МЦК Угрешская через станцию метро "Дубровка", улицу Симоновский Вал и до станции метро "Пролетарская". Также в районе Лефортовского моста можно будет воспользоваться автобусами № 50, № 425 и троллейбусом № 24.

Трамвай № 43 временно будет ходить от Новоконной площади до Красноказарменной площади, № 50 – между МГТУ имени Баумана и Андроньевской площадью через улицу Радио, набережную Академика Туполева, Курский вокзал и Костомаровский мост. Трамваи № 12, № 35 и № 37к работать не будут.

Ранее сообщалось, что из-за ремонта путей на Ломоносовском проспекте приостановлено движение между станцией метро "Университет" и улицей Ивана Бабушкина на юго-западе столицы. Завершить все работы планируют в середине октября.

Трамваи также не будут ходить около года между станциями метро "Авиамоторная" и "Семеновская" из-за строительных работ на Авиамоторной улице.

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транспорт город

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