03 октября 2018, 20:10Город
В ЦОДД рекомендовали добираться до "РЖД Арены" на метро и МЦК
Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Добраться до стадиона "РЖД Арена", где состоится матч Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Шальке", быстрее всего на метро и МЦК, сообщает пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Движение столичных улицах затруднено из-за дождя и часа пик. Заторы оцениваются в девять баллов.
С частности, сложно проехать на Окружном проезде, Щелковском путепроводе и улице Большая Черкизовская.
В городе вечерний час пик. Идёт дождь. Движение затруднено - 9 баллов. На Окружном проезде, Щелковском путепроводе и Большой Черкизовской улице тоже плотно. На матч на стадионе «Локомотив» быстрее всего добраться на метро и МЦК!— ЦОДД (@gucodd) 3 октября 2018 г.