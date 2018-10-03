Форма поиска по сайту

03 октября 2018, 20:10

Город

В ЦОДД рекомендовали добираться до "РЖД Арены" на метро и МЦК

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Добраться до стадиона "РЖД Арена", где состоится матч Лиги чемпионов между "Локомотивом" и "Шальке", быстрее всего на метро и МЦК, сообщает пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Движение столичных улицах затруднено из-за дождя и часа пик. Заторы оцениваются в девять баллов.

С частности, сложно проехать на Окружном проезде, Щелковском путепроводе и улице Большая Черкизовская.

транспорт метро

