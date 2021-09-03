"Яндекс" планирует запустить беспилотные такси в 2021 году – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Яндекс" планирует запустить беспилотные такси для перевозки пассажиров в этом году, сообщает со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства РБК.

Уточняется, что в 2021 году компания намерена организовать коммерческие пассажирские перевозки в Иннополисе. В экспериментах будут участвовать восемь беспилотников. В текущем или следующем году такой вид транспорта планируется запустить в Москве.

Согласно документу, всего в рамках эксперименты планируется внедрить до одной тысячи подобных автомобилей. Отмечается, что это менее 1% от общего числа участников дорожного движения во всех регионах РФ. Наращивание парка такси будет происходить постепенно.

Ранее столичный департамент транспорта сообщал, что в Москве беспилотное такси может стать частью транспортной системы уже через 10 лет.

Отмечалось, что на шоссе или автострадах автомобиль сможет двигаться сам, но в любой момент водитель должен быть готов взять управление на себя. Например, попав в нестандартную ситуацию, машина может неверно оценить обстановку на дороге.