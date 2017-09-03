Движение на Фрунзенской набережной ограничат с 7 сентября

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Ограничение движения введут на участке Фрунзенской набережной с 7 по 18 сентября из-за IV всеармейского фестиваля "Армия России – 2017", сообщает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Одну полосу ограничат от улицы Тимура Фрунзе до 1-й Фрунзенской с 6:00 7 сентября до 23:59 18 сентября. С 12:00 16 сентября до 5:00 17 сентября полностью перекроют движение на участке Фрунзенской набережной в районе комплекса зданий Министерства обороны РФ.