Пассажирам вокзалов и станций в Москве и области раздадут воду из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пассажирам железнодорожных станций и вокзалов в столичном регионе раздадут воду из-за жары, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центральной ППК.

В частности, воду будут раздавать на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах.

Также напиток можно будет получить на станциях Мытищи, Пушкино, Выхино, Раменское, Подольск, Тушинская, Лобня, Одинцово, Домодедово, Железнодорожная и Нижегородская. Пассажиров призвали не забывать про головные уборы и солнечные очки.

"Ну а мы традиционно организуем раздачу воды для пассажиров в вечерний час пик. Наши сотрудники будут ждать вас в местах отправления пригородных поездов", – говорится в обращении к гражданам.

Ранее бесплатно раздавать воду начали на столичных автовокзалах и автостанциях. Москвичи могут ее получить на вокзалах Саларьево, Северные Ворота, Центральный и Орехово.

До этого в связи с установившейся жарой в столице усилили контроль пожарной безопасности на природных территориях. Специалисты обходят парковые, лесопарковые и особо охраняемые территории для фиксирования несанкционированного сжигания мусора, пала травы, использования огня и мангалов в неустановленных местах.

В столичном управлении МЧС РФ предупредили, что с 5 по 7 августа в Москве ожидается повышение температуры воздуха до 34 градусов. Спасатели посоветовали горожанам не перегреваться на солнце, носить светлую одежду и пить много воды.

"Атмосфера": 21 градус ожидается в столице вечером 3 августа