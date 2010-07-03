Авария ограничила движение на МКАД

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Авария произошла на 74 километре внутренней стороны МКАД на северо-западе столицы.

Как говорится в Twitter "Московский транспорт", из-за ДТП ограничено движение на двух рядах.

ДТП: МКАД, 74-й километр; движение по внутренней стороне ограничено до 2-х рядов pic.twitter.com/rf7EAFui1o — Московский транспорт (@DtRoad) 2 августа 2019 г.



Ранее на 61 километре МКАД перевернулся грузовой автомобиль с 21 тонной химикатов.