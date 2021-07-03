Филиппины рассчитывают на возобновление прямых рейсов с Москвой – посольство

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Филиппины рассчитывают на организацию прямых авиарейсов с Москвой в ближайшее время, однако инициатива должна исходить от авиакомпаний. Об этом сообщил временный поверенный в делах посольства Филиппин в Москве Роберт Феррер.
"Для нас является мечтой установить прямое авиасообщение между Филиппинами и Москвой, эта цель стоит перед нами сейчас, ее нам поручил предыдущий посол Филиппин в Москве", – приводит его слова РИА Новости.
С 10 июня было возобновлено авиасообщение с Венгрией, Ливаном, Маврикием, Австрией, Хорватией, Люксембургом и Марокко, а также чартерные полеты в Албанию.
С 28 июня было возобновлено регулярное авиасообщение с Бельгией, Италией, США, Кипром, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Северной Македонией.
Регулярное и чартерное сообщение с другими странами Россия прекратила 27 марта 2020 года из-за пандемии коронавируса. Исключение составили только вывозные, грузовые, почтовые, санитарные и ряд других рейсов.
28 июня для российских туристов откроется еще несколько стран
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