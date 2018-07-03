В метро начали продавать сувенирные магниты с дизайном проездного

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В сувенирных магазинах московского метро и на стойках "Живое общение" начали продавать магниты, стилизованные под проездные билеты "Единый".

"Стоимость магнита составит 100 рублей. Сувенирные "Единые" выпущены тиражом 1,5 тысячи экземпляров ", – сообщили в пресс-службе метрополитена.

На лицевой стороне магнита изображен футбольный мяч, а на обратной стороне написано "Россия 2018. Футбол" и "Russia 2018. Football".

Сувенирные магазины расположены на станциях "Трубная" и "Маяковская".

Ранее сообщалось, что новые карты "Тройка" с дизайном, посвященным 90-летию Парка Горького, начали продавать в кассах станции метро "Парк культуры" Кольцевой линии. Для гостей из Китайской Народной Республики выпустили специальную карту "Тройка" с инструкцией по использованию.