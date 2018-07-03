В метро начали продавать сувенирные магниты с дизайном проездного

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В сувенирных магазинах московского метро и на стойках "Живое общение" начали продавать магниты, стилизованные под проездные билеты "Единый".
"Стоимость магнита составит 100 рублей. Сувенирные "Единые" выпущены тиражом 1,5 тысячи экземпляров ", – сообщили в пресс-службе метрополитена.
На лицевой стороне магнита изображен футбольный мяч, а на обратной стороне написано "Россия 2018. Футбол" и "Russia 2018. Football".
Сувенирные магазины расположены на станциях "Трубная" и "Маяковская".
Ранее сообщалось, что новые карты "Тройка" с дизайном, посвященным 90-летию Парка Горького, начали продавать в кассах станции метро "Парк культуры" Кольцевой линии. Для гостей из Китайской Народной Республики выпустили специальную карту "Тройка" с инструкцией по использованию.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: