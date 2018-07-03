Дополнительные аэроэкспрессы запустят в ночь на 4 июля

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская
Дополнительные аэроэкспрессы будут курсировать в ночь на 4 июля, сообщает пресс-служба компании.
Поезда будут курсировать до 3:00 в связи с матчем чемпионата мира, который начнется в 21:00. Последний аэроэкспресс из Шереметьева на Белорусский вокзал выедет в 2:30, в обратном направлении – в 3:00. Из Домодедова последний поезд в Москву отправится в 2:00, а с Павелецкого вокзала в Домодедово – в 3:00. Последний рейс из Внукова в Москву назначен на 2:00, а из Киевского вокзала во Внуково – в 2:30.
До 3:00 также будут работать метро и МЦК. Дополнительные электричек запустят 3 июля на участке Москва – Клин. Они будут ездить четыре часа после матча мундиаля. Поезда будут отправляться с Ленинградского вокзала с интервалом в 30 минут.
3 июля на стадионе "Спартак" встретятся сборные Колумбии и Англии. А в Петербурге состоится матч между командами Швеции и Швейцарии.
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