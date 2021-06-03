Эксперт раскритиковал планы ввести штраф за превышение средней скорости

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Юрист и автоэксперт Дмитрий Славнов в разговоре с Москвой 24 оценил планы установить в России административную ответственность за превышение средней скорости на протяженных участках дорог.

Ранее об инициативе рассказали в Ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации "ОКО". Там отметили, что комплексы, призванные контролировать среднюю скорость, сертифицированы и прошли проверку.

Их можно использовать для выявления нарушений с последующим привлечением к административной ответственности в соответствии со статьей 12.9 КоАП ("Превышение установленной скорости движения"). Вопрос о внесении изменений в кодекс прорабатывает МВД совместно с Минюстом и Минтрансом.

Славнов выразил сомнение в том, что подобная мера остановит любителей быстрой езды. По словам автоэксперта, при желании обмануть такую систему несложно.





Дмитрий Славнов автоэксперт Они хотят ввести камеры, которые находятся в точке A и точке B, чтобы эти камеры просчитывали среднюю скорость авто при перемещении по этому участку. Но если, к примеру, гонщик выехал из точки A со скоростью 140 километров в час, погонял, а потом, перед камерой B, заехал на заправку или кофе попить, где обнулил свою среднюю скорость до положенной? Ему ведь ничего не будет.

Таким образом, по мнению эксперта, обсуждаемые нововведения никак не смогут повлиять на безопасность на дорогах. "Камеры, которые будут считать среднюю скорость, не дадут безопасности. Они не панацея", – пояснил автоэксперт.

При этом он назвал стандартные камеры, фиксирующие нарушения здесь и сейчас, хорошим вариантом, который способен повлиять на снижение аварийности на конкретных дорожных участках.

"Камеры видеонаблюдения установлены в опасных местах, где происходит больше всего ДТП. Вот именно там и должны находиться камеры, именно они должны предупреждать автовладельца – выписывать штрафы, фиксировать нарушения, собирать фото- и видеоматериалы. Все для того, чтобы повысить безопасность, а не собрать штрафы", – заключил Славнов.

Ранее автоэксперт Максим Кадаков предупредил автомобилистов о новой схеме мошенничества. С его слов, аферисты начали угрожать невнимательным водителям лишением прав якобы за оставление места ДТП. Эксперт отметил, что такую уловку применяют в заставленных дворах жилых домов, особенно новостроек, где машинам очень тяжело разминуться.