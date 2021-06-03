Число рейсов из Петропавловска-Камчатского в Москву увеличили

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Новые рейсы запустят из Петропавловска-Камчатского в Москву. Таким образом, увеличится общее число выполняемых перелетов, заявили ТАСС в пресс-службе аэропорта Елизово.

Там уточнили, что новые рейсы по маршруту Москва – Петропавловск-Камчатский будут следовать два раза в неделю.

"Из Шереметьево самолет вылетает по средам и воскресеньям в 21:50 с прибытием на полуостров на следующий день в 15:30. Обратно борт отправляется по понедельникам и четвергам в 18:15", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, компании "Аэрофлот" и "Россия" продолжат выполнять ежедневные рейсы из аэропорта Елизово в Москву. Таким образом, общее количество рейсов возрастет с 14 до 16.

По мнению представителя аэропорта, новые рейсы позволят гражданам использовать больше возможностей для дальнейших стыковочных перелетов.

Ранее почти 40 рейсов задержали и отменили в Москве. Такие данные предоставил сервис "Яндекс.Расписания".