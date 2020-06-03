На Филевской линии временно нет движения поездов

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Дептранса"

На Филевской линии метро временно не ходят поезда между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская", сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Поезда приостановили движение из-за упавшего на пути дерева. Отмечается, что угрозы пассажирам нет.

В ведомстве пообещали, что в течение 15–20 минут движение восстановится, а пока для проезда можно воспользоваться Арбатско-Покровской линией.

Подобное ЧП произошло в мае. Поезда не ходили между станциями "Пионерская" и "Кунцевская" из-за упавшего дерева.